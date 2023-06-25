Опубликовано: 13:31, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост цен на авиабилеты прекратился, их стоимость вернулась к прежним позициям, сообщили в АТОР. Накануне цены на билеты на самолет резко выросли.

Ситуация с ценами на авиабилеты в иностранные государства нормализовалась, сейчас их стоимость стала прежней после резкого роста накануне, сообщает пресс-служба АТОР.

Там заявили, что в настоящее время граждане могут приобрести экстремально низкие тарифы как на сегодня, так и на другие даты. При этом в АТОР напоминают о сложных маршрутах в Тбилиси и Белград, однако тарифы при этом нормализовались.

Так, минимальная стоимость билета из Москвы в Дубай составляет 20,5 тыс рублей. В Стамбул можно улететь за 13,5 тыс рублей, а Анталью – за 12 тыс.

Также граждане могут отправиться в Ереван за 25,6 тыс рублей, а Тбилиси – за 34 тыс рублей. При этом минимальная цена на билеты в Астану составляет 7,5 тыс рублей.