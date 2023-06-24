Мятеж "Вагнера" не повлиял на туристический рейсы в Абхазию

Опубликовано: 19:58, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Железные дороги Абхазии сегодня весь день принимают поезда из России по расписанию и не планируют вводить какие-либо ограничения из-за военного мятежа на российской территории.

Как сообщил сегодня генеральный директор Абхазских железных дорог Арсоу Читанава, тяжелая оперативная обстановка на юге России, возникшая из-за военного мятежа ЧВК "Вагнер", никак не повлияла на туристические рейсы из РФ в Абхазию.

Читанава подчеркнул, что все поезда прибывают в Сухум и отбывают из Сухума строго по расписанию. В частности, сегодня без опозданий приехали рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также электричка "Ласточка".

Он добавил, что ограничения по движению железнодорожного транспорта в Сухуме вводить не планируют, пишет Спутник-Абхазия.

Таким образом, Арсоу Читанава подтвердил более раннюю информацию РЖД, что военный мятеж вагнеровцев никак не подействовал на работу железных дорог.