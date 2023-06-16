Опубликовано: 9:41, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасный уровень ультрафиолетового излучения ожидается в Москве и соседних регионах в пятницу, субботу и воскресенье. Такого солнца нужно избегать, оно вредит коже и глазам.

Об опасном солнце, пришедшем в Москву и другие регионы Центрального округа, предупреждают синоптики.

"Сейчас индекс ультрафиолетового излучения достигает шести единиц в центре и на юге Центрального федерального округа - Московская, Рязанская, Курская, Воронежская, Белгородская области. Нужна предельная осторожность в ближайшие дни. Это мощный ультрафиолет"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Он добавил, что высокий uf индекс вреден не только коже, но и глазам. Сегодня uf индекс в столице в разгар дня составит 6 единиц, в это время следует избегать прямых солнечных лучей. В предстоящие жаркие и солнечные выходные лучше всего находиться в тени в дневное время, пользоваться защитой от солнца, носить головной убор.

Всего в шкале ультрафиолетового индекса 12 единиц, когда уровень излучения превышает 8, солнечные часы рекомендуется пережидать в помещении. Шкала разработана совместно ВОЗ, ООН и Всемирной метеорологической организацией.