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Центр Примакова безвозмездно обучит русскому языку всех желающих

Центр Примакова безвозмездно обучит русскому языку всех желающих
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузино-Российском общественном центре имени Е.М. Примакова в скором времени состоятся курсы русского языка. Уроки будут проходить в онлайн-формате.

Грузино-Российский Центр имени Е.М. Примакова вместе с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова объявил прием заявок на сертифицированные курсы. Все желающие 17-35 лет будут обучаться русскому языку безвозмездно.

Грузия значительно отстает от других государств Кавказа по знанию русского языка. Это серьезный вызов для страны, заявил руководитель Центра Дмитрий Лорткипанидзе. По его мнению, русский язык необходим, поскольку он является важным компонентом в общественно-дипломатических и политических отношениях.

На онлайн-обучении молодые люди не только будут изучать русский язык и тренировать коммуникативные навыки, но и ознакомятся с русской классикой, изучая произведения великих писателей и поэтов.

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