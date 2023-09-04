Углубленное изучение осетинского языка введут в школах Северной Осетии

Опубликовано: 22:50, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дети в Северной Осетии смогут изучать осетинский язык и осетинскую литературу на углубленном уровне. Открытие соответствующих классов анонсировало Минобрнауки республики.

Особые классы для детей, желающих углубленно изучать осетинский язык, будут открыты в североосетинских школах, рассказали в соответствующем республиканском министерстве.

В таких классах – предпрофильных и затем профильных – будут на углубленном уровне изучаться осетинские язык и литературы.

С другой стороны, в республике начнут готовить педагогов, обладающих необходимой квалификацией:

воспитатель детсада в группах с несколькими языками,

учитель начальной школы с правом преподавания на осетинском языке.

На текущий учебный год уже набраны группы на оба направления – по 20 студентов, пишет ИА "15 регион".