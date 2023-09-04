Углубленное изучение осетинского языка введут в школах Северной Осетии

Дети в Северной Осетии смогут изучать осетинский язык и осетинскую литературу на углубленном уровне. Открытие соответствующих классов анонсировало Минобрнауки республики.
Особые классы для детей, желающих углубленно изучать осетинский язык, будут открыты в североосетинских школах, рассказали в соответствующем республиканском министерстве.
В таких классах – предпрофильных и затем профильных – будут на углубленном уровне изучаться осетинские язык и литературы.
С другой стороны, в республике начнут готовить педагогов, обладающих необходимой квалификацией:
- воспитатель детсада в группах с несколькими языками,
- учитель начальной школы с правом преподавания на осетинском языке.
На текущий учебный год уже набраны группы на оба направления – по 20 студентов, пишет ИА "15 регион".