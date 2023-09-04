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Углубленное изучение осетинского языка введут в школах Северной Осетии

Углубленное изучение осетинского языка введут в школах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дети в Северной Осетии смогут изучать осетинский язык и осетинскую литературу на углубленном уровне. Открытие соответствующих классов анонсировало Минобрнауки республики.

Особые классы для детей, желающих углубленно изучать осетинский язык, будут открыты в североосетинских школах, рассказали в соответствующем республиканском министерстве.

В таких классах – предпрофильных и затем профильных – будут на углубленном уровне изучаться осетинские язык и литературы.

С другой стороны, в республике начнут готовить педагогов, обладающих необходимой квалификацией:

  • воспитатель детсада в группах с несколькими языками,
  • учитель начальной школы с правом преподавания на осетинском языке.

На текущий учебный год уже набраны группы на оба направления – по 20 студентов, пишет ИА "15 регион".

Осетинский язык начнут изучать по-новому

Осетинский язык начнут изучать по-новому

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