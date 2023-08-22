Осетинский язык начнут изучать по-новому

Опубликовано: 5:27, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже нынешней осенью в Северной Осетии заработает Центр развития осетинского языка, работа которого будет строиться на совершенно новой методике его изучения.

Уже в сентябре нынешнего 2023 года на базе института археологии в Северной Осетии начнет работать Центр развития осетинского языка, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Сохранение осетинского языка - наш нравственный долг перед будущими поколениями. В сентябре на базе Института археологии начнет работу Центр развития осетинского языка. Он станет площадкой для сохранения и развития нашего языка, культуры и традиций, а также научных исследований"

- Сергей Меняйло

Работа нового центра будет построена на изучении живого языка – здесь будет читальный зал с газетами и журналами на современном осетинском языке, читатели смогут ознакомиться с книгами осетинских авторов, а в помощь изучающим язык будет работать кинозал, передает ТАСС.

Специальная программа обучения ждет и маленьких жителей – они смогут бесплатно заниматься здесь пением, хореографией, театральным творчеством и ораторским мастерством. Также в Центре будут проходить выставки, национальные праздники и другие тематические мероприятия в честь памятных и исторических дат из жизни осетинского народа.