Осетинский язык начнут изучать по-новому

Уже в сентябре нынешнего 2023 года на базе института археологии в Северной Осетии начнет работать Центр развития осетинского языка, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Сохранение осетинского языка - наш нравственный долг перед будущими поколениями. В сентябре на базе Института археологии начнет работу Центр развития осетинского языка. Он станет площадкой для сохранения и развития нашего языка, культуры и традиций, а также научных исследований"
- Сергей Меняйло
Работа нового центра будет построена на изучении живого языка – здесь будет читальный зал с газетами и журналами на современном осетинском языке, читатели смогут ознакомиться с книгами осетинских авторов, а в помощь изучающим язык будет работать кинозал, передает ТАСС.
Специальная программа обучения ждет и маленьких жителей – они смогут бесплатно заниматься здесь пением, хореографией, театральным творчеством и ораторским мастерством. Также в Центре будут проходить выставки, национальные праздники и другие тематические мероприятия в честь памятных и исторических дат из жизни осетинского народа.