Туристам в Северной Осетии поможет приложение Traek

У туристов, которые планируют отдохнуть среди красот Северной Осетии, появился новый "умный" помощник – это мобильное приложение Traek, разработанное североосетинскими специалистами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
В первую очередь это, конечно, аудиогид, причем – хорошо информированный: в его памяти содержатся сведения обо всех памятниках культурного наследия республики. Найти их очень просто – все они показаны на интерактивной карте, привязанной к реальной местности, поведал глава региона.
"Это удобный ресурс, где можно выбрать интересные маршруты, которые формируются гидами, либо составить свой маршрут из более чем тысячи мест, доступных в приложении. Это отличный виртуальный помощник для максимально насыщенного и интересного пребывания в республике"
- Сергей Меняйло
Конечно, одними памятниками природы, культуры и иными туристическими активностями возможности приложения не ограничиваются – в нем хранится обширнейшая информация о гостиницах, объектах питания с национальной кухней, а также культурных мероприятиях, проходящих в республике.
"Сегодня сам скачал приложение, чтобы посмотреть, как тут все работает - очень понравилось, тем, кто собирается к нам в гости, точно пригодится. Сейчас приложение работает в режиме открытого тестирования"
- Сергей Меняйло
Полнофункциональный вариант приложения будет доступен уже в августе, - добавил глава региона.