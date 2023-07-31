Туристам в Северной Осетии поможет приложение Traek

Опубликовано: 22:52, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жизнь туристов в Северной Осетии значительно упростится благодаря новому электронному путеводителю Traek, разработанному для них местной IT-компанией "Цифровая Алания". Путеводитель будет не только гидом, но и прекрасным справочником.

У туристов, которые планируют отдохнуть среди красот Северной Осетии, появился новый "умный" помощник – это мобильное приложение Traek, разработанное североосетинскими специалистами, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

В первую очередь это, конечно, аудиогид, причем – хорошо информированный: в его памяти содержатся сведения обо всех памятниках культурного наследия республики. Найти их очень просто – все они показаны на интерактивной карте, привязанной к реальной местности, поведал глава региона.

"Это удобный ресурс, где можно выбрать интересные маршруты, которые формируются гидами, либо составить свой маршрут из более чем тысячи мест, доступных в приложении. Это отличный виртуальный помощник для максимально насыщенного и интересного пребывания в республике"

- Сергей Меняйло

Конечно, одними памятниками природы, культуры и иными туристическими активностями возможности приложения не ограничиваются – в нем хранится обширнейшая информация о гостиницах, объектах питания с национальной кухней, а также культурных мероприятиях, проходящих в республике.

"Сегодня сам скачал приложение, чтобы посмотреть, как тут все работает - очень понравилось, тем, кто собирается к нам в гости, точно пригодится. Сейчас приложение работает в режиме открытого тестирования"

- Сергей Меняйло

Полнофункциональный вариант приложения будет доступен уже в августе, - добавил глава региона.