Опасный туризм: как не стать жертвой погодных условий

Что случилось на Усьве?
Сегодня утром 11 июля стало известно, что группа из 22 туристов, половина из которых дети, пропала во время сплава по реке Усьва в Пермском крае. Уже два дня прошло с того момента как туристы должны были выйти на контрольную точку связи, но на данный момент достоверной информации о судьбе участников сплава не поступало. Хочется верить, что все дело в случайной задержке – река обмелела и катамараны переносят по суше - и никаких трагических последствий эта история иметь не будет. Действительно, по данным гидропоста в поселке Усьва, уровень воды в реке по состоянию на 9 июля составлял не более 18 см. Комментарии профессионалов достаточно критичны.
Не знаю, кому пришло в голову проводить летний сплав на реке Усьва, сейчас там одни камни и нет воды
- отметил руководитель пермского туристического клуба "Твои яркие выходные" Алексей Светлаков.
Что случилось в Северной Осетии?
Печальная картина дня, увы, не исчерпана этим событием. Не менее сложная ситуация сложилась на Северном Кавказе, где горноспасатели МЧС России приступили к поиску пострадавших в Северной Осетии альпинистов в Алагирском районе, где около села Бад трое туристов сорвались со склона. Они упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику на 300 метров вниз. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьезно травмированы.
Что случилось в Карачаево-Черкесии
В конце июня в Карачаево-Черкесии сотрудникам МЧС удалось эвакуировать руководителя группы и одну участницу похода, которые сорвались с перевала Браконьеров и получили тяжелые травмы. Более 30 часов в сложном горном рельефе местности, в условиях неблагоприятных погодных явлений шла спасательная операция на Эльбрусе, когда с громадным трудом удалось обнаружить пропавшую группу туристов из Белоруссии. По словам местных спасателей, в этот туристический сезон работать приходится не покладая рук.
Что случилось в Кабардино-Балкарии
Совсем дикий случай произошел в Кабардино-Балкарии, где женщина, пытаясь сделать селфи, встала на камень в потоке реки Баксан и была смыта.
И таких случаев в этот летний сезон с каждым днем становится все больше.
Какие действия могут создать для туристов дополнительную "страховку"?
Они просты и очевидны, только далеко не все эти правила неукоснительно соблюдают.
- Обязательно зарегистрируйтесь в местном отделении МЧС, сообщите свой маршрут и контрольное время прибытия в намеченную точку. По истечении срока, если группа не вернулась и не вышла на связь, начнутся поисковые работы. При регистрации указываются имена и телефоны, информация о протяженности маршрута и месте ночлега.
- Реально оцените свои силы и способности других участников группы при определении сложности маршрута и возможности неблагоприятных погодных условий. Погоду в горах сложно прогнозировать.
- Уделите особое внимание экипировке и специальному снаряжению. Вспоминайте туристическую поговорку "Нет плохой погоды, есть только плохая экипировка".
- Не следует забывать о средствах мобильной связи для повышения уровня эффективности оперативно-спасательной работы в случае чрезвычайных обстоятельств.
Все не так уж и сложно, а выполнение этих простых правил сделает ваш поход по-настоящему приятным и безопасным.