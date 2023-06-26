Опубликовано: 22:55, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В понедельник в Грузии утонули подросток и девушка. Трагичные случаи произошли в Тбилисском водохранилище и в реке в Лагодехском районе.

В понедельник, 26 июня, в Грузии утонули два человека – подросток и 18-летняя девушка. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, подросток решил искупаться в Тбилисское водохранилище. В какой-то момент он начал тонуть. Спасатели быстро среагировали на факт, однако спасти ребенка им не удалось.

Еще одна трагедия произошла неподалеку от села Картубани в Лагодехском районе. Девушка пошла купаться на реку вместе с односельчанами. Она зашла в воду, но выплыть на берег не сумела. Ее тело достали из воды.