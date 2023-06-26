Мертвого мужчину нашли на кладбище в Тбилиси

Опубликовано: 17:48, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагическое происшествие случилось в Тбилиси - найден мертвый мужчина, причем тело было обнаружено на кладбище. О ЧП сообщают СМИ. Официальной информации пока нет.

Мужчина, которого безуспешно искали несколько дней, найден мертвым в Тбилиси. О трагедии пишут СМИ.

Предварительно известно, что речь идет о 37-летнем Темуре Схиртладзе. Почти две недели назад, 13 июня, он прилетел из Польши в Кутаиси. В течение двух следующих дней его встречали в районе Авчала на окраине Тбилиси, затем он пропал. С тех пор велись поиски.

В итоге сегодня тело пропавшего было найдено на кладбище в том же районе, передает "Мтавари".

От чего погиб Схиртладзе, пока не известно.