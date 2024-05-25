Чемпионат по стрельбе из карабина состоится в Северной Осетии

С 13 по 16 июня в республике состоится ЧР по практической стрельбе из карабина. Мероприятия соберет порядка 150 спортсменов из России и зарубежья.

В Северной Осетии пройдет чемпионат по стрельбе из карабина, который соберет лучших стрелков со всей страны.

«Северная Осетия станет местом проведения чемпионата России по практической стрельбе из карабина. За звание чемпиона России будут состязаться более 150 участников из более чем 20 регионов нашей страны, ближнего зарубежья и Южной Осетии. Стрелки выступят в четырех классах: стандартный, открытый, стандартный с ручным перезаряжанием и открытый с ручным перезаряжанием»

– глава республики Сергей Меняйло.

Отметим, что для успешного выступления на чемпионате по стрельбе из карабина необходимо обладать отличным владением техникой стрельбы. Правильное прицеливание, контроль дыхания и плавное нажатие на спусковой крючок – ключевые моменты, влияющие на точность выстрела.

Кроме того, на соревнованиях часто решающую роль играет психологическое состояние участника: умение контролировать свои эмоции, сосредотачиваться важно не менее чем технические навыки.