Чемпион мира по джиу-джитсу помогал террористам

В Ингушетии задержали пособника террористов, им оказался 25-летний чемпион мира по джиу-джитсу. Его привлекут к уголовной ответственности.

Пособник боевиков, которые атаковали полицейский пост в апреле 2023 года в Ингушетии, пойман силовиками, передает телеграм-канал "Розыск Ингушетия".

Задержанным оказался 25-летний чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имажгоев. Он активно помогал одному из бандитов, который были уничтожен 3 марта в Карабулаке.

Как заявил пойманный, весной 2023 года боевик попросил его почистить и смазать ржавый пистолет. Террорист объяснил собеседнику, что взял оружие из схрона боевиков и сообщил о своем желании "отправиться на джихад". Он также предлагал Имажгоеву последовать его примеру, но получил отказ.

Задержанный, будучи охотником, умел обращаться с оружием и сделал все, о чем сказал боевик, однако позже он купил своему знакомому рожки для автомата, магазины для пистолета.

По словам Имажгоева, он думал, что правоохранители ничего о нем не узнают после уничтожения террористической банды. Теперь его привлекут к уголовной ответственности за несообщение о преступлении.