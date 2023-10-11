Чечня удобрит всю Россию 

Чеченские удобрения поддержат сельхоз производство по всей России. Также чеченскими удобрениями заинтересовались в КНР и на Ближнем Востоке.
Карбамид и аммиачную селитру начнут производить в Чечне: на территории республики стартует запуск завода по производству удобрений. Об этом сообщили в республиканском Минпроме, отметив, что производство принесет республике новые инвестиции и позволит открыть новые рабочие места.
«Проект на сегодняшний день проходит стадию проектирования технико-экономического обоснования. Для этих целей у нас подписано соглашение с компанией "Красцветмет"»
– галва Минопрома Чечни Адам Хакимов
Также министр отметил, что заинтересованность в продукции уже выразили в Китае, а также на Ближнем Востоке.