Чечня удобрит всю Россию 

Опубликовано: 4:05, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Чеченские удобрения поддержат сельхоз производство по всей России. Также чеченскими удобрениями заинтересовались в КНР и на Ближнем Востоке.

Карбамид и аммиачную селитру начнут производить в Чечне: на территории республики стартует запуск завода по производству удобрений. Об этом сообщили в республиканском Минпроме, отметив, что производство принесет республике новые инвестиции и позволит открыть новые рабочие места.

«Проект на сегодняшний день проходит стадию проектирования технико-экономического обоснования. Для этих целей у нас подписано соглашение с компанией "Красцветмет"»

– галва Минопрома Чечни Адам Хакимов

Также министр отметил, что заинтересованность в продукции уже выразили в Китае, а также на Ближнем Востоке.