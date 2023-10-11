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Чечня удобрит всю Россию 

Чечня удобрит всю Россию 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чеченские удобрения поддержат сельхоз производство по всей России. Также чеченскими удобрениями заинтересовались в КНР и на Ближнем Востоке. 

Карбамид и аммиачную селитру начнут производить в Чечне: на территории республики стартует запуск завода по производству удобрений. Об этом сообщили в республиканском Минпроме, отметив, что производство принесет республике новые инвестиции и позволит открыть новые рабочие места.   

«Проект на сегодняшний день проходит стадию проектирования технико-экономического обоснования. Для этих целей у нас подписано соглашение с компанией "Красцветмет"»

– галва Минопрома Чечни Адам Хакимов 

Также министр отметил, что заинтересованность в продукции уже выразили в Китае, а также на Ближнем Востоке.

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