Чечня подготовит школы и детские сады к землетрясению

В этом году в республике планируют открыть учебные учреждения, которые будут отвечать требованиям сейсмоустойчивости.

В Чечне в этом году откроются сейсмоустойчивые школы и детские сады. Кроме этого, в план у властей ввести в эксплуатацию врачебные кабинеты и дома культуры, которые также будут устойчивы во время землетрясений. Об этом сообщили министерстве строительства и ЖКХ республики.

"В текущем году планируют ввести в эксплуатацию 8 объектов образования: две школы и шесть детских садов, построенных по подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ"

– пресс-служба администрации региона

Власти республики отмечают, что новые объекты появятся на месте старых, которые не подлежат восстановлению и должны быть снесены из-за их износа.

"Уже со следующего учебного года новые детские сады примут почти 700 малышей, а за парты в новых безопасных зданиях сядут учащиеся школы-интерната для слепых и слабовидящих и общеобразовательной школы в селе Беной"

- пресс-служба администрации региона

Всего в республике по программе строительства сейсмоустойчивых объектов должны возвести более 20 зданий.