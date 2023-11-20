Вестник Кавказа

Чечня переходит на самообеспечение

Чечня переходит на самообеспечение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Чечни продолжается развиваться. Закономерно снижает уровень дотационной зависимости от центра. Развитию Чечни способствует развитие инвестпроектов и демографический рост.

Объем федеральных дотаций в бюджет Чечни с 2014 года удалось снизить на 24% до 40%.

«Если сравнить с 2014 годом текущий год, уровень дотации в Чеченской Республике снизился на 24%: было 64%, стало 40%»

– Муслим Хучиев

Чиновник пояснил, что столь высокий уровень зависимости от центра обусловлен военными действиями, которые велись в республики в начале 2000-х годов.

В то же время он подчеркнул, что экономическая жизнь в Чечне восстанавливается, в частности в республике активно развиваются инвестиционные проекты.

Немаловажным фактором, вносящим свою лепту в экономическое развитие региона, является демографический рост.

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