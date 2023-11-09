Чечня начнет выпускать специальные УАЗы

Специалисты "Чеченавто" начнут выпуск специализированных УАЗов. На машины будет устанавливаться крупнокалиберное вооружение и иное оборудование. Планируется, что машины будут использоваться как для нужд российской армии, так и отправляться на экспорт.

На территории Чечни откроется производство спецтехники УАЗ, сообщил глава региона после посещения завода "Чеченавто".

"Это одна из крупнейших производственных площадок региона, на базе которой ведется сборка отечественных автомобилей Лада "Гранта", "Веста" и Газелей "Некст". В ближайшее время планируется выпуск легендарных моделей УАЗ и другой специальной техники"

– Рамзан Кадыров

Также он отметил, что на также производимые там УАЗы и ГАЗы будет устанавливаться крупнокалиберное вооружение, средства связи и иное специальное оборудование.

Планируется, что автомобили будут поставляться не только для нужд российской армии, но также экспортироваться.