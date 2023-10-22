Чечня потратит почти 2 млрд рублей на инвестпроекты

Чеченская Республика потратит 1,8 млрд рублей на туризм, ремонт памятников и проекты для привлечения инвесторов.

Власти Чеченской Республики приняли решение выделить 1,8 млрд рублей на создание новой туристической инфраструктуры в Галачожском районе.

Также на эти деньги будет осуществлена реставрация объектов культурного наследия и проведены мероприятия для привлечения инвесторов. Информация об этом была опубликована премьер-министром Чечни Муслимом Хучиевым в его telegram-канале.

Чиновник отметил, что власти региона уже отремонтировали более 60 км дорог и три моста.

«На территории района проведен капремонт дороги, протяженность 62,5 км, введены в эксплуатацию 3 моста, реставрируются 11 объектов культурного наследия»

- Муслим Хучиев

Кроме этого, на территории района между поселениями сейчас проводят газопровод высокого давления, протяженность которого составит более 130 км.