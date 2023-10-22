Чечня порадует туристов новым курортом

Курорт «Ведучи» прирастет новыми трассами для горнолыжников. Также в Чечне строится новый курорт, а также идут работы по созданию видовых троп.
В 2024 году в Чечне откроется новый курорт. Строительные работы уже начались. Об этом проинформировали в пресс-службе курорта «Ведучи».
«Новый курорт, комфортный с точки зрения транспортной логистики – он расположен недалеко от аэропорта, с хорошей зоной катания и уникальной видовой канатной дорогой, которая проходит с южного на северный склон на высоте 400 м над ущельем»
– пресс-служба
Также к концу будущего года курорт «Ведучи» порадует гостей новыми трассами. Стройка уже началась. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к следующему зимнему сезону. В пресс-службе курорта отметили, что уже выполнен большой объем работ.
Кроме того, в горных районах республики создаются новые видовые тропы, разрабатываются экскурсионные программы.