Чечня порадует туристов новым курортом

Опубликовано: 7:21, 22 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курорт «Ведучи» прирастет новыми трассами для горнолыжников. Также в Чечне строится новый курорт, а также идут работы по созданию видовых троп.

В 2024 году в Чечне откроется новый курорт. Строительные работы уже начались. Об этом проинформировали в пресс-службе курорта «Ведучи».

«Новый курорт, комфортный с точки зрения транспортной логистики – он расположен недалеко от аэропорта, с хорошей зоной катания и уникальной видовой канатной дорогой, которая проходит с южного на северный склон на высоте 400 м над ущельем»

– пресс-служба

Также к концу будущего года курорт «Ведучи» порадует гостей новыми трассами. Стройка уже началась. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к следующему зимнему сезону. В пресс-службе курорта отметили, что уже выполнен большой объем работ.

Кроме того, в горных районах республики создаются новые видовые тропы, разрабатываются экскурсионные программы.