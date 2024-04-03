Чеченские семьи наградили в месяц благотворительности

Семьи Чечни получили почти 2 млрд рублей за последний месяц. Реализацией занимался региональный общественный фонд.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что за последний месяц чеченские семьи получили от регионального общественного фонда почти 2 млрд рублей.
Он заявил, что глава РОФ Аймани Несиевна организовала благотворительность для нуждающихся семей, а также действующих сотрудников разных служб и ведомств.
Отмечается, что семьи получили порядка 350 тыс продуктовых наборов, около 260 тыс кур, свыше 300 голов крупного рогатого скота.
Помимо этого, выделено порядка 640 млн рублей, а 21 семья обзавелась новым жильем.