ЦБ учитывает мнение бизнеса при принятии решений по денежно-кредитной политике

Глава Центробанка рассказала, что при принятии решений о ДКП регулятор обращает внимание на мнение бизнеса. Сейчас в России большинство предприятий устойчиво, но есть некоторое снижение прибыли.

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принимает решения по ДКП самостоятельно, однако мнение бизнес-сообщества учитывается.

"Мы самостоятельно принимаем решения по денежно-кредитной политике, но мнение бизнеса для нас очень важно. Существенно мнение бизнеса и по оценке текущей ситуации, и по ожиданиям"

– Эльвира Набиуллина

По оценкам главы Центробанка, сегодня большинство компаний в РФ находятся в устойчивом состоянии, есть подушка безопасности, есть и прибыть, хотя имеет место ее снижение. Убыточных предприятий в стране немного, "чаще всего это компании с застаревшими проблемами", добавила она.