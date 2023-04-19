Чавушоглу: Турция стала региональным энергетическим центром

Опубликовано: 15:10, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Турции заявил о том, что страна стала энергетическим центром. Также он отметил, что Турция, Азербайджан и Туркменистан играют важную роль в энергетической безопасности Европы.

Турция превратилась в региональный энергетический центр, заявил шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

«Турция стала важным игроком в мировых поставках энергии. Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - еще больше укрепить позиции тюркского мира»

– сказал министр.

Ранее Чавушоглу отмечал, что Турция, Азербайджан и Туркменистан стали играть важную роль в энергетической безопасности Европы.

«Мы хотим, чтобы тюркский мир стал еще сильнее. Мы ни с кем не конкурируем, но наше братство и место тюркского мира на международной арене должны быть сильнее»

– подчеркивал глава МИД Турции.