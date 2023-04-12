Чавушоглу: Турция скорбит по азербайджанским шехидам 

Опубликовано: 15:26, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонные переговоры. Стороны обсудили совершенную Арменией накануне провокацию, в результате которой погибло трое азербайджанских военных. Также обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.

В ходе переговоров глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил своему коллеге соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных при предотвращении провокации Армении 11 апреля.

Также он акцентировал внимание на том, что Турция готова к поддержке братского Азербайджана.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и текущую ситуацию в регионе.