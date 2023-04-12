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Чавушоглу: Турция скорбит по азербайджанским шехидам 

Чавушоглу: Турция скорбит по азербайджанским шехидам 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонные переговоры. Стороны обсудили совершенную Арменией накануне провокацию, в результате которой погибло трое азербайджанских военных. Также обсуждались вопросы двусторонних отношений.   

Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. 
В ходе переговоров глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил своему коллеге соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военных при предотвращении провокации Армении 11 апреля. 
Также он акцентировал внимание на том, что Турция готова к поддержке братского Азербайджана. 
Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и  текущую ситуацию в регионе.

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