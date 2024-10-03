Вестник Кавказа

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях

Часть Краснодара осталась без света после аварии на сетях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре из-за повреждения на сетях без света остались 20 улиц. На месте ЧП работает аварийная бригада.

В Краснодаре произошло аварийное отключение энергоснабжения. В результате повреждений на сетях обесточенными оказались два десятка улиц. Аварийные бригады оперативно выехали на место для устранения ситуации, однако время восстановительных работ остается неопределенным.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в центре города. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПТ-6", "ПТ-10" и 20 трансформаторных подстанций"

– Единая дежурно-диспетчерской служба города

Основной причиной аварийного отключения энергоснабжения стало повреждение электрических сетей. Подобные инциденты могут происходить в результате различных факторов, включая естественное износ оборудования, влияние погодных условий и человеческий фактор.

 

 

 

 

 

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