Бжания поручил установить истинную причину пожара в галерее в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания призвал установить истину по вопросу причин возникновения пожара, уничтожившего собрание Национальной галереи в Сухуме.
"Мы должны быть уверены на все сто процентов в тех выводах, которые будут сделаны по итогам вашей работы. Отношение к этому тяжелому для нас всех событию совершенно понятное"
– Бжания
Он дал соответствующее поручение генпрокурору республики Адгуру Агрба.
Пожар в ЦВЗ случился в ночь на воскресенье и начался с кровли. Быстро справиться с ним не удалось - крыша и второй этаж, где хранилось собрание Национальной галереи Абхазии, уничтожены огнем.
В настоящее время идет первичная проверка по факту пожара, опрашиваются очевидцы.
"В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, размера нанесенного ущерба и определения лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности"
– Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии
Глава Абхазии также поручил выяснить, имеются ли в хранилищах музеев России картины абхазских художников и определить, возможно ли, чтобы эти произведения или их копии были переданы Абхазии.