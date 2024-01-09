Бжания поручил установить истинную причину пожара в галерее в Сухуме

Президент Абхазии дал поручение установить 100% истину о том, отчего случился пожар в выставочном зале, уничтоживший всю Национальную галерею. Также он поручил выяснить, есть ли возможность получить из запасников России картины абхазских художников для пополнения собрания.

Президент Абхазии Аслан Бжания призвал установить истину по вопросу причин возникновения пожара, уничтожившего собрание Национальной галереи в Сухуме.

"Мы должны быть уверены на все сто процентов в тех выводах, которые будут сделаны по итогам вашей работы. Отношение к этому тяжелому для нас всех событию совершенно понятное"

– Бжания

Он дал соответствующее поручение генпрокурору республики Адгуру Агрба.

Пожар в ЦВЗ случился в ночь на воскресенье и начался с кровли. Быстро справиться с ним не удалось - крыша и второй этаж, где хранилось собрание Национальной галереи Абхазии, уничтожены огнем.

В настоящее время идет первичная проверка по факту пожара, опрашиваются очевидцы.

"В рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, размера нанесенного ущерба и определения лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности"

– Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии

Глава Абхазии также поручил выяснить, имеются ли в хранилищах музеев России картины абхазских художников и определить, возможно ли, чтобы эти произведения или их копии были переданы Абхазии.