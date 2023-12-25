Россия направит реставраторов в Абхазию после пожара в галерее

Минкультуры России на этой неделе отправит группу специалистов в Абхазию. Накануне в Сухуме пожар уничтожил тысячи картин в Национальной галерее.

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в понедельник, что в Абхазию после пожара в Центральном выставочном зале будет направлена группа российских специалистов.

«В составе группы будут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея»

– Любимова

В Сухум эксперты прибудут в течение двух трех дней. На месте они оценят состояние уцелевших при пожаре произведений живописи и документов, составят план реставрационных работы.

В Минкультуры Абхазии готовятся к прибытию российский делегации. Проведен осмотр помещения в Национальной библиотеке Абхазии, где будут размещены для работы российские реставраторы.

Ранее сообщалось, что при пожаре уцелело около 200 картин, сейчас они проходят просушку.