Будущее села Дашалты: возвращение жителей и строительство отеля

Опубликовано: 11:50, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Под Шушой восстанавливается село Дашалты. В нем появится почти 230 жилых домов для возвращающих жителей, также будет создан гостиничный комплекс, построена мечеть и выставочный зал.

Азербайджан продолжает планомерно возрождать поселения на освобожденных территориях, вскоре в село Дашалты Шушинского района вернутся семьи, много лет назад покинувшие свои дома.

Дашалты ждет переселения на родину свыше 200 семей, для них планируется построить 228 комфортных жилых домов. Всего в село вернется 1100 человек.

Площадь села и прилегающих территорий, охваченных восстановительными работами, составляет 65 га.

В Дашалты для возвращающихся переселенцев будут построены:

отдельные коттеджи - 153 двухэтажных здания,

таунхаусы - 66 двухэтажных здания,

многоквартирные дома - 9 двухэтажных зданий.

Развитие Дашалты

В селе также появятся мечеть, административное здание, отделение почты, будет создана Площадь флага. Инфраструктура сделает проживание комфортным: появятся заведения общепита, магазины, продуктовые киоски, детский сад, медпункт, клубно-общинный центр.

В Дашалты также будет развиваться туризм, для этого планируется создание информационного центра, мастерских народных промыслов, выставочного зала, гостевого дома и отеля, центра отдыха, зон активного туризма.

Гостиница и центр сельского отдыха займут около 2,4 га. Отель не будет выбиваться из архитектурного облика села, постройки будут двухэтажными, всего будет построено для туристов 10 коттеджей на 48 номеров.

На территории гостиничного комплекса разместятся ресторан, парк, центр развлечений, спортивно-оздоровительный центр, а также игровая детская площадка.