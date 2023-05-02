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Brent упала ниже $77

Brent упала ниже $77
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Эталонные сорта нефти резко подешевели. Цена нефти марки Brent снижалась до $76,68 за баррель. Стоимость фьючерса нефти марки WTI составила $72,91 за баррель.

Нефть марки Brent демонстрировала отрицательную ценовую динамику. Так фьючерс Brent с поставкой в июле 2023 года на лондонской бирже ICE падала ниже $77 за баррель

Так, по данным торгов, стоимость Brent снижалась на 3,43% - до $76,68 за баррель.

К 17:25 мск цена стоимость эталонного сорта продолжила дешеветь и торговалась на уровне $76,6 за баррель (-3,53%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года снижался на 3,77% - до $72,91 за баррель.

Цена на Brent будет учитываться в экспортных пошлинах на нефть России

Цена на Brent будет учитываться в экспортных пошлинах на нефть России

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