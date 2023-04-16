Опубликовано: 15:10, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство может с июня рассчитывать экспортные пошлины на Urals через стоимость российской нефти и нефти Brent, сказано в поправках к закону "О таможенном тарифе", который предлагается ввести с 1 июня.

Кабмин РФ планирует с июня рассчитывать экспортные пошлины на российскую нефть, учитывая и ее стоимость, и цену марки Brent. Также предлагается ограничить скидку на нефть Urals, говорится в поправках к закону "О таможенном тарифе".

Имеющиеся в распоряжении ТАСС поправки комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен рассмотреть в понедельник. Согласно им, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть будут учитываться как средняя цена Urals на средиземноморском и роттердарском рынках нефтяного сырья, так и North Sea Dated на рынке Северного моря.

В документе сказано, что если средняя цена Urals на мировых рынках за периоды мониторинга, который предлагается проводить с 15 апреля, сложилась ниже уменьшенной на $204,4 и $182,5 за 1 т соответственно средней стоимости North Sea Dated на рынке Северного моря, то средняя цена на Urals за период мониторинга становится равной уменьшенной на $204,4 за 1 т и $182,5 за 1 т соответственно средней цене на нефть North Sea Dated на рынке Северного моря.

Отмечается, что ценовым мониторингом будет заниматься уполномоченный государственный орган. Средняя стоимость российской нефти рассчитывается как среднее значение ежедневных цен на нефть за все дни торгов на мировых рынках, North Sea Dated - на рынке Северного моря.

Правительство планирует начать расчет ставок пошлин по новому принципу с 1 июня текущего года, говорится в документе.