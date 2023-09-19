Боррель: Россия не пойдет на зерновую сделку

Опубликовано: 6:54, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сегодня в Нью-Йорке заявил, что не видит перспектив для возобновления действия зерновой сделки с Россией.

В ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня в Нью-Йорке, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ.

"Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят"

- Жозеп Боррель

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы. Также он поддержал тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского продовольствия.