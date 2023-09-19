РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Боррель: Россия не пойдет на зерновую сделку

Боррель: Россия не пойдет на зерновую сделку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сегодня в Нью-Йорке заявил, что не видит перспектив для возобновления действия зерновой сделки с Россией.

В ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня в Нью-Йорке, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможности достижения договоренности по "черноморской инициативе" с РФ.

"Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений. Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят"

- Жозеп Боррель

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы. Также он поддержал тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского  продовольствия.

ООН продолжает переговоры о возобновлении зернового соглашения

ООН продолжает переговоры о возобновлении зернового соглашения

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version