ООН продолжает переговоры о возобновлении зернового соглашения

Опубликовано: 23:55, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ООН сообщили, что нацелены на возобновление зерновой сделки. Для этого организация продолжает переговоры с участвовавшими в соглашении странами.

ООН рассчитывает на то, что действие зернового соглашения будет возобновлено. Такое заявление сделал официальный представитель генсека организации.

"Мы продолжаем надеяться, что мы сможем возобновить эти операции"

– Стефан Дюжаррик

Он акцентировал внимание на том, что организация решительно настроена на восстановление сделки.

При этом Дюжаррик не рассказал, получил ли генсек Антониу Гутерриш ответ на свое послание главе МИД РФ Сергею Лаврову.

"Мы продолжаем контакты и диалог не только с российским правительством, но и с Украиной, и другими сторонами. Диалог продолжается"

– представитель организации