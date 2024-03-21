"Бомба" в самолете в Ереван оказалась шуткой – пассажирка задержана

Женщина, собиравшаяся полететь из Москвы в Ереван, но заявившая о взрывном устройстве в своей ручной клади, просто пошутила. Источник рассказал и о том, что именно произнесла виновница ЧП в Шереметьево.

Пассажирка рейса из Москвы в Ереван сказала о бомбе в своей сумке, пытаясь сострить. Никакого взрывного устройства у нее с собой не было, передают СМИ.

Шутница задержана полицейскими, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Никакой бомбы или взрывчатки в сумке у нее не нашли.

По данным RT, которое ссылается на свой источник, пассажирка пыталась иронизировать над стюардессой, которая говорила по телефону во время посадки. Она сказала:

"Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь"

Женщина проходит допрос.