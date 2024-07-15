Вестник Кавказа

Большой экран в Тбилиси будет транслировать матч сборной Грузии

Большой экран в Тбилиси будет транслировать матч сборной Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Матч Грузия — Албания покажут на большом экране в Тбилиси. Общественный транспорт в этот день будет работать дольше обычного.

Тбилисский мэр Каха Каладзе обрадовал болельщиков, которые не смогут увидеть в живую футбольный матч между сборными Грузии и Албании. Для них будет установлен большой экран в центре столицы.

Он уточнил, что футбольное противостояние будет транслироваться на площади Первой Республики. Каладзе добавил, что транспорт в этот день будет работать дольше обычного.

Помимо этого, глава города заявил, что специально к игре часть столичных автобусов и метро будут работать до двух часов ночи. Он призвал фанатов поддержать национальную команду.

Напомним, встреча грузинской сборной против команды Албании состоится сегодня, 14 октября, на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало запланировано на 20:00 по местному времени.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Французский тренер стал почетным гражданином Тбилиси

Французский тренер стал почетным гражданином Тбилиси

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Россия опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Защитник сборной Грузии по футболу стал игроком &quot;Динамо&quot;

Защитник сборной Грузии по футболу стал игроком "Динамо"

В УЕФА призвали считаться с Грузией

В УЕФА призвали считаться с Грузией

Звезда сборной Грузии перешел в &quot;Лион&quot;

Звезда сборной Грузии перешел в "Лион"

ФИФА улучшила позиции Грузии в рейтинге

ФИФА улучшила позиции Грузии в рейтинге

В УЕФА оценили выступление Грузии на Евро-2024

В УЕФА оценили выступление Грузии на Евро-2024

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы