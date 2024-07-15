Большой экран в Тбилиси будет транслировать матч сборной Грузии

Матч Грузия — Албания покажут на большом экране в Тбилиси. Общественный транспорт в этот день будет работать дольше обычного.

Тбилисский мэр Каха Каладзе обрадовал болельщиков, которые не смогут увидеть в живую футбольный матч между сборными Грузии и Албании. Для них будет установлен большой экран в центре столицы.

Он уточнил, что футбольное противостояние будет транслироваться на площади Первой Республики. Каладзе добавил, что транспорт в этот день будет работать дольше обычного.

Помимо этого, глава города заявил, что специально к игре часть столичных автобусов и метро будут работать до двух часов ночи. Он призвал фанатов поддержать национальную команду.

Напомним, встреча грузинской сборной против команды Албании состоится сегодня, 14 октября, на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Начало запланировано на 20:00 по местному времени.