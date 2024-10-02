Французский тренер стал почетным гражданином Тбилиси

Главный тренер сборной Грузии по футболу получил звание почетного гражданина Тбилиси. Вместе с Вилли Саньолем это звание получили более двух десятков человек.
Торжественная церемония награждения прошла несколько дней назад, в ней принял участие мэр грузинской столицы.
"Хочу представить вам на звание почетного гражданина Тбилиси человека, который влюбил в себя всю Грузию. Он не грузин, но он грузин по духу, сердцу, крови, плоти и пониманию"
– Каха Калалдзе
Градоначальник также отметил, что французский специалист вернул гордость грузинскому спорту и футболу. Он напомнил, что после выхода на чемпионат Европы тренер пустил слезу.
"Он плакал вместе с нами несколько месяцев назад, это были слезы радости, гордости"
– мэр Тбилиси
Напомним, под руководством Саньоля сборная Грузии впервые в истории пробилась на Евро. На дебютном для себя турнире грузинская команда дошла до 1/8 финала.