Вестник Кавказа

Французский тренер стал почетным гражданином Тбилиси

Вилли Саньол
© Фото: сайт сборной Грузии по футболу
В Грузии отметили успехи Вилли Саньоля на посту наставника футбольной сборной. Он стал почетным гражданином грузинской столицы.

Главный тренер сборной Грузии по футболу получил звание почетного гражданина Тбилиси. Вместе с Вилли Саньолем это звание получили более двух десятков человек.

Торжественная церемония награждения прошла несколько дней назад, в ней принял участие мэр грузинской столицы.

"Хочу представить вам на звание почетного гражданина Тбилиси человека, который влюбил в себя всю Грузию. Он не грузин, но он грузин по духу, сердцу, крови, плоти и пониманию"

– Каха Калалдзе

Градоначальник также отметил, что французский специалист вернул гордость грузинскому спорту и футболу. Он напомнил, что после выхода на чемпионат Европы тренер пустил слезу.

"Он плакал вместе с нами несколько месяцев назад, это были слезы радости, гордости"

– мэр Тбилиси

Напомним, под руководством Саньоля сборная Грузии впервые в истории пробилась на Евро. На дебютном для себя турнире грузинская команда дошла до 1/8 финала.

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