Более 1 тыс незаконных объектов снесли в Краснодаре

За полгода в Краснодаре было снесено более 1 тыс нелегальных сооружений и несогласованной рекламы. Муниципальный центр управления города готов принимать жалобы жителей по этой теме.

В кубанской столице занялись очисткой городского пространства – снесено более 1 тыс самостроев и незаконных рекламных объектов с января по июль этого года. Об этом рассказали в администрации Краснодара.

Больше всех демонтажу подверглись гаражи. Их снесли более 270. Далее по списку идут нестационарные торговые лавки – 51 объект, ограждения – 35 объектов, шлагбаумы и конструкции из металла – более 10 объектов.

Среди нелегальной городской рекламы находятся информационные стенды, рекламные щиты и конструкции. Всего их было демонтировано около 750.

Муниципальный центр управления Краснодара готов принять жалобы горожан по поводу незаконных строений через электронную почту или чат-бота, созданного специально для этой цели.