Боевики ХАМАС пытались сбить самолет

Опубликовано: 10:09, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боевики ХАМАС попытались сбить самолет. Они были ликвидированы ответным огнем Армии обороны Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о том, что палестинские экстремисты ХАМАС попытались сбить обстрелять ракетами самолет. Ответным огнем они были ликвидированы.

«Террористический отряд, принадлежащий воздушным подразделениям ХАМАС, был нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа после попытки обстрелять ракетами самолет»

– пресс-служба Армии обороны Израиля.

Кроме того израильские военные проинформировали о том, что в ответ на запуски ракет по израильской территории из Ливана были нанесены удары по объектам движения «Хезболла».