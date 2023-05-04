Боец ММА Мовсар Евлоев сразится с американцем на майском турнире UFC 4

Боец из Ингушетии Мовсар Евлоев сразится с американцем на турнире UFC 288. Бой пройдет в США.
Российский боец смешанного стиля из Ингушетии Мовсар Евлоев проведет бой с американским спортсменом, бойцом ММА Брайсом Митчеллом.
Поединок пройдет на турнире UFC 288 в Ньюарке (США) в ночь на 7 мая.
На счету Евлоева в ММА 16 побед и ни одного поражения. В настоящее время он занимает десятое место в рейтинге полулегкой весовой категории UFC. В послужном списке его соперника 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Он находится на 11-й строчке аналогичного рейтинга.