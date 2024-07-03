Вестник Кавказа

Блинкен заявил о скором достижении мира между Баку и Ереваном

Блинкен заявил о скором достижении мира между Баку и Ереваном
© Фото: сайт Госдепа США
Госсекретарь США сообщил, что Баку и Ереван близки к заключению мирного договора. Он отметил, что стороны проделали важную работу в этом направлении.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о скором достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Он считает, что Баку и Ереван близки к подписанию договора. Блинкен отметил, что страны проделали важную работу в направлении переговоров, создающих возможности для отношений.

Госсекретарь подчеркнул, что встреча глав МИД двух государств является возможностью рассмотреть достигнутый процесс.

"Основываясь на всех контактах, включая обсуждения в последние недели, считаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое США также решительно поддерживают"

- Энтони Блинкен

Напомним, в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также Блинкена. Министры прибыли в США для участия в саммите НАТО.

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