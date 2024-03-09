Вестник Кавказа

Блинкен: разрыв между Израилем и ХАМАС сокращается

Блинкен: разрыв между Израилем и ХАМАС сокращается
Энтони Блинкен заявил, что разрыв между Тель-Авивом и ХАМАС сокращается. Он выразил надежду, что враждующие стороны достигнут соглашения.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о сокращении разрыва между позициями ХАМАС и Израиля по вопросу прекращения огня.

Он отметил, что это может привести к достижению нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Разрыв сокращается, и мы продолжим добиваться соглашений в Дохе... Этого трудно достичь, но я верю, что это возможно"

- Энтони Блинкен

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