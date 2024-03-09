Блинкен: разрыв между Израилем и ХАМАС сокращается

Энтони Блинкен заявил, что разрыв между Тель-Авивом и ХАМАС сокращается. Он выразил надежду, что враждующие стороны достигнут соглашения.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о сокращении разрыва между позициями ХАМАС и Израиля по вопросу прекращения огня.
Он отметил, что это может привести к достижению нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
"Разрыв сокращается, и мы продолжим добиваться соглашений в Дохе... Этого трудно достичь, но я верю, что это возможно"
- Энтони Блинкен