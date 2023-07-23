Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном

Опубликовано: 19:28, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США могут вернуться за стол переговоров с Ираном по его ядерной программе, если в ИРИ будет адекватно воспринят призыв Вашингтона к деэскалации напряженности между двумя странами.

США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил сегодня в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон сейчас не обсуждает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но он донес до Тегерана свое желание "провести деэскалацию" напряженности, которая сложилась в отношениях между двумя странами, передает РИА Новости.

"Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам"

- Энтони Блинкен

Напомним, после того, как в мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках этого соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.