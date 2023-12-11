Безработица в Северной Осетии устремилась к нулю

Безработных в Северной Осетии стало меньше. На данный момент менее 2,5 тыс человек числятся безработными в регионе.

В Северной Осетии, согласно официальным данным, сократилась безработицы. За год безработица сократилась на 0,2% и сегодня составляет 0,8%.

На 1 января в Северной Осетии числится 2 487 безработных граждан. По итогам 2023 года в Северной Осетии имелась 1 571 вакансия в базе данных службы занятости.

"В последние годы сформировался устойчивый дефицит в сфере промышленного производства - как инженерных кадров, так и специалистов рабочих профессий... В числе критически важных специальностей - наладчики и операторы станков с числовым программным управлением, программисты и операторы, слесари по ремонту специального оборудования, электрики, плавильщики, инженеры-технологи"

– региональный комитет по занятости населения

Требуются люди на производство мебели, слесари, а также швеи и закройщицы, не хватает бухгалтеров, юристов, медиков, учителей. Особенно остро дефицит кадров стоит в Дигорском и Пригородном районах.