Безработица на Кубани упала до 2%

Уровень безработицы в Краснодарском крае оценили в 2%. Об этом сообщил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша

Краснодарский край – один из крупнейших регионов России по численности населения. Регион имеет развитую экономику, и многие из его жителей заняты в различных отраслях.

Так, по данным Минтруда региона, уровень безработицы на Кубани не превышает 2%. Этот показатель считается одним из самых низких по сравнению с другими регионами России, что свидетельствует о относительно стабильной экономической ситуации в регионе.

«Должен отметить, что наш регион один из самых густонаселенных: сегодня в крае постоянно проживает почти 6 млн человек, половина из которых занята в экономике. А уровень общей безработицы по методологии международной организации труда составляет 2%. Экономика края работает и показывает рост, в том числе благодаря федеральным и региональным мерам поддержки»

– глава регионального ведомства Сергей Гаркуша

По его словам, сельское хозяйство, туризм, строительство, производство сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также розничная торговля – основные отрасли экономики Краснодарского края, где население находит работу. Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике региона благодаря плодородным землям и благоприятному климату, что способствует развитию сельскохозяйственного производства.

Строительство также занимает важное место в экономике Краснодарского края. За последние годы наблюдается активное строительство жилых и коммерческих объектов, что также способствует увеличению числа рабочих мест в регионе. Туризм – еще одна отрасль, которая привлекает значительное количество трудовых ресурсов на курортах Черноморского побережья.