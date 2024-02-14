Безопасно ли в Абхазии сегодня? Ответ дали в МВД

Безопасность для туристов в Абхазии находится на более высоком уровне, чем раньше, заверили в МВД. Преступлений против туристов совершается гораздо меньше, чем раньше, подчеркнули в ведомстве.

Туристы в Абхазии становятся объектами для преступлений гораздо реже, чем прежде, такую информацию предоставили в МВД Абхазии.

По словам пресс-секретаря ведомства Ирины Киут, положительная динамика наблюдается на протяжении нескольких лет, передает РИА Новости. Она уточнила, что такого результата удалось добиться благодаря проведению профилактических мероприятий.

"Согласно статистике, в прошедшем 2023 году, с мая по сентябрь включительно, имели место всего 50 преступлений в отношении или с участием туристов, тогда как в прошлые годы их было на порядок больше"

– Ирина Киут

Отметим, что в туристический сезон, то есть с первого мая и вплоть до 30 сентября все сотрудники работают в усиленном режиме. Они не уходят в отпуск. Популярные туристические локации, места отдыха, гостиницы, а также транспорт находятся под круглосуточным наблюдением.

МИД России о безопасности в Абхазии

Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило о возросших рисках для безопасности россиян в Абхазии. В министерстве уточнили, что речь идет о конкретных гражданах, к которым абхазское правосудие может оказаться чересчур снисходительным.