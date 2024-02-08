Абхазия становится небезопасной для россиян

Несмотря на все предпринимаемые меры, Абхазия становится опасной для отдыха россиян – правосудие страны делает необоснованные преференции для государственных преступников, что создает реальную угрозу для туристов, предупреждает МИД России.

В Абхазии растут риски для российских туристов, предупредило министерство иностранных дел России, говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале ведомства.

Угрозы исходят от конкретных граждан - так, 2 февраля абхазский гражданин Э.Абухба, совершивший тягчайшее преступление в отношении российской туристки в 2019 году, после смягчения приговора решением верховного суда этой страны освобожден из мест заключения, передает РИА Новости.

"Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников"

- МИД РФ

Случай признан резонансным, и он свидетельствует о "весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.