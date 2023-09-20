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Бесславный конец карабахских террористов

Бесславный конец карабахских террористов
© Фото: скриншот с видео Минобороны Азербайджана
Карабахские сепаратисты, развязавшие войну террора на законно признанных суверенных землях Азербайджана, спешно покидают регион, и уходят они безоружными.

Именно так выглядит итог однодневной войны, которую пытались развязать в Карабахе вооруженные сепаратисты: единственный разумный выход для их главарей и пособников – безоружными покинуть боевые позиции и сдаться на милость победителям.

В скором времени Карабахский экономический район Азербайджана очистят от их смертоносного металлолома, и на земле Карабаха наступит долгожданный мир.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Сепаратисты в Ханкенди сдались

Сепаратисты в Ханкенди сдались

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