Беременные смогут путешествовать с удобствами в России

Опубликовано: 5:13, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешествия могут стать более удобными для беременных в России. Оригинальную идею предложили в ЛДПР. Председатель партии выдвинул идею об особых стойках регистрации на авиарейсы, которые будут приспособлены для женщин в положении.

В российских аэропортах в перспективе могут появиться особые стойки регистрации, адаптированные под особенности беременных. С такой инициативой выступил глава ЛДПР. Соответствующее письмо Леонид Слуцкий уже послал главе Минтранса, пишет ТАСС.

"Фракция ЛДПР предлагает организовать для беременных женщин во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации на рейс во избежание длительного пребывания будущей матери в положении стоя, что не рекомендуется врачами в связи с нарушением кровообращения"

– документ

Законодатель пояснил, что в России до сих пор не определен единообразный подход по созданию среды, удобной и безопасной для беременных, в воздушных гаванях. Это серьезное упущение, ведь право женщины на материнство должно всячески поощряться государством.

Слуцкий напомнил, что уступать место беременным – важная этическая и моральная норма. В то же время, уверен парламентарий, подобные моменты должны быть урегулированы и на законодательном уровне.

Глава партии отметил также, что подобные инициативы могут сыграть важную роль в реализации нацпроекта "Демография". Внимание к будущим матерям позволит повлиять на ситуацию с рождаемостью в стране.