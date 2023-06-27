Бен Салман поддержал Путина в предотвращении мятежа

Опубликовано: 13:32, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили события 24 июня в России и двустороннее сотрудничество.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, глава Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, пишет Кремль.

В пресс-службе отметили, что телефонная беседа прошла по инициативе Эр-Рияда. Бен Салман выразил поддержку Путину в предотвращении мятежа в России и мерам по сохранению конституционного строя.

Кроме того, Путин и Салман обсудили двустороннее сотрудничество.