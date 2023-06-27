Бен Салман поддержал Путина в предотвращении мятежа

Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили события 24 июня в России и двустороннее сотрудничество.
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, глава Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом, пишет Кремль.
В пресс-службе отметили, что телефонная беседа прошла по инициативе Эр-Рияда. Бен Салман выразил поддержку Путину в предотвращении мятежа в России и мерам по сохранению конституционного строя.
Кроме того, Путин и Салман обсудили двустороннее сотрудничество.