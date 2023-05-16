Белый дом проведет для сената брифинг по Ирану

Опубликовано: 6:53, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Белый дом проведет для сенаторов Конгресса США брифинг по Ирану, в ходе которого крупные американские правительственные чиновники расскажут об угрозах, якобы исходящих от Тегерана, и о ходе переговоров по иранской ядерной сделке.

Представители администрации президента США Джо Байдена сегодня проведут для сенаторов брифинг, посвященный Ирану, пишет издание Politico со ссылкой на сотрудников Конгресса и ряд чиновников.

Брифинг состоится на Капитолийском холме 16 мая в 16:00 (00:00 мск 17 мая), передает "Интерфакс".

Ожидается, что перед сенатом выступят первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, заместитель министра обороны Колин Каль, замдиректора национальной разведки Морган Мьюир, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон и начальник отдела стратегии, политики и планов объединенного штаба американских вооруженных сил, вице-адмирал Стивен Келер.

А вот спецпосланника по делам Ирана Роберта Мэлли на брифинге не будет - его заменит заместитель Абрам Пейли.

Шерман проинформирует сенаторов о ходе переговоров по иранской сделке, также будут рассмотрены общие угрозы Ирана США и их региональным партнерам, а именно Израилю, а также поддержка Тегераном терроризма.

Правда, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл полагает, что брифинг несколько "запоздал" и его следовало бы провести несколько месяцев назад, поскольку угроза со стороны Ирана при президенте Джо Байдене значительно усилилась.