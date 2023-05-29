Бедность упала до исторического минимума в Грузии

Опубликовано: 21:53, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доля населения, лишенного средств к существованию, сократилась до минимума в Грузии. Власти намерены не сбавлять темп и в перспективе полностью победить бедность.

Количество бедных жителей Грузии сократилось до рекордной отметки, сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили.

Уровень абсолютной бедности - это доля людей без минимальных средств для жизни. С 2021 года показатель упал на 1,9 п.п. В прошлом году в Грузии насчитывалось более 15% населения бедных.

"Уровень бедности снизился до исторического минимума, но это не значит, что мы победили бедность. Более миллиона человек живет ниже черты бедности, но в 2022 году был значительный прогресс"

Леван Давиташвили

Почему в Грузии стало меньше бедности?

Министр пояснил, что благодаря росту экономики и грамотной социальной политике, которую ведет государство, в прошлом году от статуса бедных избавились свыше 63 тыс человек.

По словам Давиташвили, правительство не намерено останавливаться на достигнутом и будет работать над полным искоренением бедности.