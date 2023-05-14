Бедийский собор в Абхазии получит новый купол

Средневековый православный Бедийский храм восстанавливается в Абхазии, ведутся кровельные работы - храм получит новый купол.
На данный момент проведен демонтаж старой кровли и установлена деревянная часть. Начались работы с жестяной часть крыши, по больше части работы планируется завершить в марте. Сложность представляет восстановление цилиндрического купола. Купол будут восстанавливать строители совместно с историками и российскими специалистами. Восстановление займет время, сроки пока не установлены.
Реставрация собора ведется уже некоторое время. Власти Абхазии выделили на работы 8 млн рублей.
Бедийский собор находится в Очамчирском районе, он был построен в 999 году на горном плато в селе Агу-Бедиа. В храме, сегодня частично руинированном, находится гробница абхазского царя Баграта III. Собор представляет собой памятник архитектуры. Он расположен в живописном месте, открывающим красивые виды на окрестности.