Бедийский собор в Абхазии получит новый купол

В Бедийском соборе в Абхазии ведутся реставрационные работы. Сейчас специалисты меняют купол знаменитого храма.

Средневековый православный Бедийский храм восстанавливается в Абхазии, ведутся кровельные работы - храм получит новый купол.

На данный момент проведен демонтаж старой кровли и установлена деревянная часть. Начались работы с жестяной часть крыши, по больше части работы планируется завершить в марте. Сложность представляет восстановление цилиндрического купола. Купол будут восстанавливать строители совместно с историками и российскими специалистами. Восстановление займет время, сроки пока не установлены.

Реставрация собора ведется уже некоторое время. Власти Абхазии выделили на работы 8 млн рублей.

Бедийский собор находится в Очамчирском районе, он был построен в 999 году на горном плато в селе Агу-Бедиа. В храме, сегодня частично руинированном, находится гробница абхазского царя Баграта III. Собор представляет собой памятник архитектуры. Он расположен в живописном месте, открывающим красивые виды на окрестности.