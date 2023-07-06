Банк "Открытие" закрывается: ликвидация состоится в 2025 году

Опубликовано: 17:50, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Банк "Открытие" перестанет существовать через полтора года - на 2025 года намечена ликвидация данной организации. Полный пакет акций банка принадлежит ВТБ.

ВТБ решил ликвидировать банк "Открытие", это произойдет в 2025 году.

"Открытие" перешел под полный контроль ВТБ в январе 2023 года.

"По "Открытию" мы в принципе понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку IT-систем "на руки" ВТБ, для принятия клиентской базы. В 2024 году будет миграция активной клиентской базы, а в 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банка "Финансовая корпорация Открытие"

– зампрезидента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов

Отметим, что в России в начале этого года впервые за четыре был зарегистрирован новый банк – "Точка Банк". Всего в стране насчитывается 326 банков.